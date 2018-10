Ce robot-Rimbaud écrit des poèmes, inspiré par une image

(photo d'illustration, photographymontreal, domaine public)

Les chercheurs Bei Liu et Jianlong Fu de Microsoft Research Asia, avec leurs collègues, présenteront lors de la conférence 2018 de l'Association for Computing Machinery’s Multimedia à Séoul, en Corée du Sud, les résultats de leurs expérimentations autour d'une intelligence artificielle capable de prendre en main une création poétique automatique.

Pour faire simple, il s'agit de parvenir à générer un langage poétique en réponse à des informations présentées sous forme d'image. Le défi est double : d'abord, il faut que l'intelligence artificielle puisse « voir » l'image. La recherche en la matière est déjà bien avancée, pour que les machines puissent décrire les éléments visuels et ainsi faciliter leur indexation et recherche.

Ensuite, la machine doit franchir un certain fossé : composer un texte qui ne soit pas descriptif, mais poétique. Le réaliser à partir d'une suggestion de thèmes s'avère complexe, mais amplement réalisable par les intelligences artificielles actuelles, mais, à partir d'une image, on parle là de prospection.

Au vu de ces difficultés, les chercheurs ont laissé la machine composer en vers libre, pour éviter des contraintes trop importantes comme la métrique et les rimes.

Comme d'habitude avec les machines, il a fallu tout apprendre à l'intelligence artificielle : les chercheurs ont donc associé des images et des descriptions poétiques à travers un large corpus désigné sous le titre « MultiM-Poem ». Des interventions humaines ont émaillé le processus, pour « récompenser » et « critiquer » des associations peu pertinentes, par exemple. Autrement dit, la machine est loin d'être autonome, dans les premières étapes.

« Il est important de souligner que nous n’avons pas défini ce qu'est la poésie, qui est difficile à cerner », a déclaré Bei Liu. « Nous avons essayé de faire en sorte que la machine apprenne à la fois de poèmes et de textes non-poétiques, afin de pouvoir distinguer si les phrases générées correspondaient ou non à un style poétique », précise la chercheuse.

Les résultats sont encourageants, mais encore loin de ce qu'un être humain peut créer, évidemment. Mais Bei Liu a un texte favori, correspondant à l'image ci-dessous :

The sun is shining

The wind moves

Naked trees

You dance