Ces auteurs que l'on partage le plus souvent sur Instagram

Dans un monde dominé par les images, le texte, curieusement, peut tirer son épingle du jeu. Y compris sur un réseau social ouvertement visuel comme Instagram. Une bonne citation, une photographie bien cadrée, en rapport ou non, et voilà l'avalanche de likes assurée : mais quels auteurs ont le plus la cote sur le réseau ? Une infographie apporte quelques réponses...

(photo d'illustration, ThoroughlyReviewed, CC BY 2.0)

La société britannique McGowan Transcriptions s'est lancé dans une collecte d'informations sur le réseau social Instagram, en analysant les posts et, surtout, les hashtags associés. Un classement a pu ainsi être établi entre les différents auteurs et autrices, toutes époques confondues.

En premier, on trouve l'indétrônable William Shakespeare, sans doute un des auteurs les plus célèbres du monde, dont on commémorait récemment le 400e anniversaire de sa disparition. Sa pièce la plus citée est, sans surprise, Roméo et Juliette, rédigée entre 1591 et 1595, devant Hamlet.

Un simple passage sur un site de citations laisse imaginer les possibilités : « Où la joie a le plus de rires, la douleur a le plus de larmes », côté Hamlet pour #deprime, « L'amour, c'est la fumée qu'exhalent les soupirs » tiré de Roméo et Juliette pour #inlove. A priori, les partages augmentent au moment des anniversaires de la naissance et de la mort de l'auteur, mais l'on comprend que ses œuvres sont intemporelles...

En deuxième position, un autre Britannique, J.R.R. Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux : ici, la sortie des différentes adaptations de ses livres au cinéma a clairement joué en faveur des posts sur Instagram. D'ailleurs, difficile de déterminer si les citations et autres références proviennent des livres ou bien des films...



Edgar Allan Poe ferme le podium, avec des pics d'intérêt identifiés autour, de nouveau, des commémorations, mais aussi de la date d'Halloween, fin octobre...

Ce podium entièrement masculin ne doit pas faire oublier la poétesse Maya Angelou, en 4e position, ni Jane Austen, en 5e. Ensuite, on trouve, pêle-mêle, Oscar Wilde, Roald Dahl, Agatha Christie, Tolstoï ou encore Dostoïevski, mais pas d'auteurs français en vue...

