Cette application envoie lire sur Kindle quand on lance Twitter

Dans une période de surconsommation d’infos plus instantanées et serrées que des cafés italiens, voici l’application déstressante. Ou passablement agaçante quand installée à l’insu de son utilisateur. Si les utilisateurs se lassent des fake news et autres commentaires nauséabonds, inhérents à ces espaces d’expression, le mieux est encore de plonger dans une lecture, saine et douce.





Jacek Malczewski, “Se reposer” - domaine public





Depuis quelques années, on mesure même la relation entre le recours aux réseaux sociaux et la dépression constatée chez les adolescents. Quel que soit l’outil social, en réalité, il semblerait que l’on puisse deviner l’état d’esprit de son utilisateur avec un regard assez affûté. Heureusement, on n’est pas sur les réseaux sociaux pour s’intéresser aux autres, mais pour exhiber fièrement son nombril. Avec ou sans second degré, d’ailleurs.

À l’avenir, verra-t-on des restrictions d’usage s’installer, à la manière de mesures parentales qui empêcheraient les enfants d’accéder à des sites déconseillés pour leurs âges ? Peut-être. L’application Place-holder Twitter fera partie des fers de lance. Cette dernière ne propose ni plus ni moins que, au lancement de Twitter, basculer vers l’application Kindle, pour inciter à lire des livres, plutôt que des commentaires de réseaux.

Démonstration :







Bien entendu, cela n’existe pas en téléchargement direct depuis l’AppStore, mais on peut trouver les outils ici, à installer pour s’amuser. Inutile, idiot, donc indispensable.



via Boing Boing