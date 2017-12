Cette application peut lire l'écriture manuscrite pour les personnes aveugles

Le 13 décembre dernier, Microsoft a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son application Seeing AI, qui met à profit l'intelligence artificielle pour décrire le monde aux personnes aveugles et malvoyantes. À l'aide de la caméra d'un smartphone, l'application est capable de reconnaître et de décrire des visages, des objets, des couleurs, et même des textes, notamment manuscrits.

À l'occasion d'un sommet sur l'intelligence artificielle organisé par ses soins, Microsoft a présenté une nouvelle version de son application Seeing AI, proposée sur les systèmes iOS depuis la mi-2017. Désormais disponible dans 35 pays, dont ceux de l'Union européenne, Seeing AI est capable de reconnaître des objets, d'identifier des visages ou des couleurs, mais aussi de lire des textes, y compris manuscrits.

Microsoft indique ainsi que la reconnaissance des couleurs pourra permettre de choisir plus facilement ses vêtements, que l'application est désormais capable d'évaluer différentes monnaies, mais aussi qu'elle évalue la lumière dans une pièce pour indiquer si une lampe est allumée.

Autre fonctionnalité, et non des moindres, Seeing AI peut lire un texte imprimé, mais aussi une écriture manuscrite « que la reconnaissance optique de caractères ne peut pas, d'habitude, identifier ». Bien entendu, comme la plupart des outils de description audio, il est possible de personnaliser la voix de l'application, ainsi que le débit de celle-ci.

Microsoft assure bien entendu que les données personnelles des utilisateurs sont protégées, mais il ne fait aucun doute que l'application — gratuite — n'est pas dénuée d'exploitation des informations qu'elle récolte.

Seeing AI est disponible sur l'App Store.