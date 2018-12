Cette auteure est payée pour faire dormir ses lecteurs

(photo d'illustration, Adrianne Behning Photography, CC BY-NC-ND 2.0)

Zzzzz... ZZZzzzzz.... ZZZZZZ.....

Lorsque l'on est auteur, comment réagir quand on vous demande d'écrire un texte pour endormir rapidement ? Phoebe Smith y a vu un défi : Michael Acton Smith, un des cofondateurs de l'application Calm, qui, comme son nom l'indique, se propose de calmer, détendre et relaxer, lui a passé une telle commande. « Pour commencer, j'ai tout simplement pris à rebours ce que l'on recherche habituellement par l'écriture », explique Phoebe Smith.Auteure et journaliste, Phoebe Smith s'est spécialisée, au fil des années, dans les récits de voyage : c'est après avoir lu un de ses textes sur un voyage en Transsibérien que Michael Acton Smith lui a demandé s'il serait possible de le réécrire pour en faire un texte capable d'endormir. « Je me suis dit : “Devrais-je être vexée du fait qu'il pense que mon écriture a la capacité de faire dormir les gens ?” » Après cette première réaction, elle décide de tenter l'exercice.Un an après, Smith a signé une quinzaine de textes pour l'application, qui sont ensuite lus par un acteur ou une actrice. Elle a désormais saisi la technique : « Tout ce qui est palpitant doit venir dès le début et ensuite, il faut uniquement apaiser les gens, tout en stimulant leur imagination », explique l'auteure qui fait dormir les auditeurs.Le genre des textes n'est pas très varié : il s'agit de récits de voyage et, essentiellement, de descriptions de paysages. Du Maroc à la Sibérie en passant par la Provence, Smith narre des lieux, des odeurs, des couleurs et l'ambiance d'un environnement.« Nous sommes tellement affairés et tellement connectés que nous ne nous permettons plus ce temps pour nous détendre avant d'aller au lit », remarque Phoebe Smith auprès du Guardian . « Cela remonte pourtant à l'époque où nous étions enfants et que quelqu'un nous lisait une histoire pour nous faire dormir. Je ne sais pas pourquoi nous abandonnons ensuite cette pratique : elle a toujours fonctionné, alors pourquoi cela changerait à l'âge adulte ? »D'un certain côté, cette pratique semble revenir en force avec la résurgence du livre audio : les personnes qui n'aiment pas lire ou qui préfèrent se reposer les yeux en les gardant fermés peuvent malgré tout profiter d'un bon texte lu avant de dormir...La lecture des histoires de Smith dure entre 20 et 40 minutes, selon les textes. Et l'auteure espère que personne n'en entendra jamais la fin...