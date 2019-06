“Chacun cherche son ebook” : Couperin organise une journée autour du livre numérique

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Sortir le livre électronique de son enclave

Proposant des retours d’expérience de services ayant travaillé à intégrer l’offre de livre dans leur circuit de traitement interne, cette journée est gratuite.Elle sera également l’occasion de présenter des initiatives de manuels en open-access, dont le prototype d’e-manuel enrichi porté par l’UVSQ, Numérique Premium et Couperin et lauréat de l’Appel à manifestation d’intérêt du MESRI en 2018.



10h-10h20 Sortir le livre électronique de son enclave : Grégory Miura et Delphine Galot

10h20-10h40 Communiquer et faire connaître le livre électronique est-ce bien utile ? L’expérience de l'université de Poitiers : Anne Sophie Pascal

10h40-10h50 Questions

10h50-11h10 Valoriser les livres électroniques sur écran : Laure Delrue et Eric Bryss («Visualisation scholarvox», Cyberlibris)

11h10-11h30

11h30-11h40 Questions





Chacun trouve son ebook ?





11h40-12h10 Les usages du livre électronique, enquêtes sur l’ebook en situation d’apprentissage : Jean-Marc Meunier, université Paris 8

12h10-12h25 Enquête Couperin ebooks 2017

12h25-12h30 Questions

12h30 – 14h Déjeuner-buffet (offert par Couperin)





Un nouvel objet : les e-manuels en accès ouvert en France et à l’étranger

Un objet nouveau : le e-manuel en Open access et le rôle des bibliothèques : le partenariat Couperin/NumériquePremium de création d’e-manuel (CeB, NP, UVSQ)L’atlas de la mondialisation : Delphine Lereculeur, SciencesPoLe e-textbook à l'University System of Georgia : Jeff Gallant (intervention en anglais)

15h45-16h15 Pause



16h15-16h30 Présentation des recommandations pour une nouvelle offre de livres numériques : CeB



Plateformes : quelle qualité de service pour les usagers ?





16h30- 17h Quelle qualité de service pour les plateformes ? : un retour d’étude de la CeB

17h- 17h30 Échanges avec les fournisseurs (table ronde)



