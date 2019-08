Changer en podcast les mails, articles ou documents, avec Elocance

Comment ça marche ?







Cynthia Prévot

Les documents téléchargés via Elocance peuvent se ranger dans des playlists. À noter que l’application est multilingue, l’utilisateur peut donc écouter ses textes tant en français qu’en anglais, en allemand ou en espagnol. Il est également possible de choisir le type de voix qui fera la lecture en fonction de son humeur : une voix zen pour se détendre, une voix focus pour se concentrer.L’application ne traduit pas encore les livres numériques ou papier, mais la variété de formats de documents qui peuvent être pris en charge par Elocance (.pdf, .doc, pages web, etc.) est déjà importante. L’auditeur peut aussi, via l’application, suivre des thématiques qui l’intéressent afin de se voir proposer des contenus sélectionnés par les experts d’Elocance.Première étape : télécharger l’application sur un smartphone, une tablette, ou en tant qu’extension avec le navigateur Chrome sur un ordinateur.Ensuite vient la sélection des documents à transformer en version audio : article web, fichiers, e-mail, newsletter, etc.Une fois les documents sélectionnés, l’utilisateur les envoie dans sa bibliothèque Elocance en utilisant la fonction « partager ».L’auditeur peut également transformer des e-mails reçus en podcast, en les transférant à l’adresse add@elocance.com pour les retrouver ensuite dans la bibliothèque de son application. Plus d’info sur le fonctionnement de l’application, en vidéo.Cette application facile d’utilisation permet de limiter la fatigue des yeux, de se concentrer sur l’essentiel, de gagner du temps ou encore de travailler tout en faisant autre chose.