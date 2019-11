Christelle Dabos : le premier ebook en édition collector limitée, avec bonus

© Chloé Vollmer-Lo / Gallimard







La tempête des échos, 4e volume de La Passe-miroir achèvera la saga splendide de Christelle Dabos. L’histoire, c’est celle d’Ophélie, qui peut lire dans le passé des objets et traverser les miroirs : mais la voici fiancée à Thorn, du clan des Dragons… Au cours des différents épisodes, cette aventure s’est enrichie de relations profondes, de péripéties incroyables.Quand nous avions d’ailleurs rencontré l’autrice, il faut reconnaître que tout le talent perçait déjà Or, les éditions Gallimard jeunesse s’apprêtent à proposer avec la sortie du tome 4, une expérience assez inédite : en effet, un ebook inédit spécialement produit pour ce dernier volume sera mis en vente — en version EPUB et Kindle.L’ebook contiendra en effet un bonus, nommé “En coulisses”, avec des textes inédits de Christelle Dabos. Elle y présente les « trois premiers tomes ainsi que les personnages de son univers, et chaque texte s’accompagne de la carte des Roses des vents et d’illustrations additionnelles », indique la maison.Comment faire pour se le procurer ? Vitesse et vigilance, bien entendu : en effet, seuls les 1000 premiers exemplaires numériques de l’œuvre — vendue 13,99 € — contiendront ce bonus inédit. Et au 1000 et unième, zou, on rebasculera sur le fichier EPUB classique, sans ces petits cadeaux.Bien entendu, cette approche ne sera pas sans rappeler ce que ActuaLitté avait monté voici quelques années avec Fnac et Kobo, autour des Making-of de la rentrée littéraire . Dix auteurs avaient alors proposé textes, photos, dessins ou illustrations et commentaires personnels autour de la création de leur roman de rentrée.Une expérience plongeant directement dans le travail d’écriture et son élaboration.La Passe-miroir compte plus de 500.000 lecteurs, depuis son premier volume, et désormais, l’ensemble des tomes est également disponible en format numérique.