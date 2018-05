Clara HD, la nouvelle venue chez Kobo

Fabriqué par le groupe chinois Netronix, la liseuse sera donc équipée d’un écran E ink fonctionnant à l’encre électronique, jusqu’ici rien de surprenant. On en apprenait un peu plus grâce au clip promotionnel qui a bien vite été supprimé de la plateforme depuis. Clara embarquera donc un écran de 6 pouces avec une densité de pixel 300 ppi, équivalente à la Kindle Paperwhite.On apprend également sur le site The Digital Reader que la nouvelle liseuse mettra à profit une version améliorée du système d’éclairage joliment nommé Comfortlight Pro découvert avec la Kobo Aura 2, qui permettait une lecture plus confortable dans l'obscurité grâce à l'ajout entre autres d'un filtre de lumière bleue.Du côté de la batterie, on retrouvera une 1500 mAh comme dans la Kobo Aura H2O et la Kobo Aura One garantissant une autonomie de plusieurs semaines. Clara sera semblable à ses grandes sœurs aussi pour ce qui est de la capacité de stockage avec 8 Go annoncés, soit jusqu’à 6000 livres d’après le site FNAC.L’embargo prendra fin en septembre ; cependant, en janvier dernier, le géant Walmart s’associait au groupe Rakuten, propriétaire de Kobo, pour vendre les liseuses de la marque, mais aussi ses ebooks et audiobooks dans plus de 4000 magasins à travers les États unis.