Clara HD, le nouveau lecteur ebook de Kobo

Kobo, désormais toujours accompagné du logo Rakuten, a présenté son dernier-né des lecteurs ebook, Clara HD, avec la promesse d'un écran de 6 pouces un peu plus net. Doté d'une définition de 1448 x 1072 pixels et une résolution de 300 pixels par pouce, cette nouvelle liseuse Kobo se place en concurrence directe avec le Kindle Paperwhite d'Amazon.



Cette Clara HD prendra la place, d'ici l'été, de l'Aura HD : si la Clara HD n'est pas étanche et conserve un format assez réduit, elle présente une qualité d'écran et d'affichage haut de gamme et propose la technologie ComfortLight Pro, qui adapte l'éclairage à la luminosité ambiante et propose aussi un filtre à la lumière bleue.

Avec 8,3 millimètres d'épaisseur, la machine a encore perdu quelques tailles, et se retrouve avec un nouveau design, particulièrement visible à l'arrière du lecteur ebook. Pour la largeur, compter environ 11 centimètres, contre 15,7 centimètres de haut. Côté poids, elle atteint les 166 grammes sur la balance.

La Clara HD propose une mémoire 8 Go et peut se connecter à un réseau WiFi pour télécharger des titres.





La liseuse sera disponible à partir du 5 juin, et en avant-première chez Fnac et Darty dès le 1er juin prochain, pour 130 €.