Comics : Marvel débarque en prêt numérique sur OverDrive

L'année dernière et après 15 ans d'activités, OverDrive fêtait le milliard de prêts numériques en bibliothèque, depuis, tout semble rouler comme sur des roulettes : ses ressources numériques se multiplient, le catalogue augmente. Avec une nouveauté, et pas des moindres puisque le service de prêt numérique du groupe Rakuten vient d'ajouter les bandes dessinées Marvel à sa collection.« Avec Avengers: Endgame débarquant dans les salles de cinéma dans quelques semaines et les succès de Black Panther & Into the Spider-Verse gagnant gros aux Oscars, Marvel n'a jamais été aussi chaud », affirme le distributeur numérique sur son site OverDrive ne s'est pas contenté de mettre ces bandes dessinées dans Marketplace, mais des catégories ont été mises en places : Marvel Classics pour découvrir et redécouvrir les incontournables, pour ceux qui s'intéressent au créateur des légendes devront consulter la collection Stan Lee Tribute. Pour ceux qui préfèrent les méchants, la catégorie Villain Centered Titles est faite pour vous. Et enfin, Marvel Women Who Kick Butt pour consulter les bandes dessinée des héroïnes.OverDrive est un service destiné aux bibliothèques publiques et scolaires qui propose des solutions pour le prêt de livres numériques. Il a été racheté en 2015 par le géant japonais Rakuten pour la modique somme de 410 millions $.