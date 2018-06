Conférence : Des liens entre la blockchain et les contenus créatifs

wespr est une plateforme d’écriture collaborative poussée sur la Blockchain, qui permet une toute nouvelle forme de gouvernance, de rémunération et de valorisation des contenus, sur la lignée des projets open-source que permet le web 3.0.



Au travers de smart-contracts et de licences créées spécialement pour la plateforme, les auteurs sont désormais capables d’ouvrir leurs écrits à contributions et de redistribuer les droits de tout apport, de toute correction, de toute citation et inspiration.

Au travers d’une architecture s’inspirant de Github, wespr rend visible tout le squelette d’un écrit et démontre que l’oeuvre est l’expression d’une arborescence collective, repense l’idée même de signature et propose des outils jusqu’alors inédits pour réinscrire l’activité des acteurs de la chaîne du livre, professionnels et amateurs, au plus près du mode d’existence de l’oeuvre littéraire.



Wespr propose une conférence, ce 19 juin, au Labo de l'édition (2 rue Saint Médard, 75009 Paris), à 18h. Inscription et réservation à cette adresse. En partenariat avec ActuaLitté.



Les intervenants :



Historien français spécialisé dans l’histoire de l’édition et professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Yves Mollier a consacré sa thèse de doctorat de littérature française à Noël Parfait et sa thèse de doctorat d’État en histoire à l’Histoire politique et histoire culturelle au coeur du XIXe siècle français.



Nombre de ses livres ont été salués par la critique. Parmi eux, Michel et Calmann Lévy ou La Naissance de l'édition moderne, Le Camelot et la Rue : politique et démocratie au tournant des XIXe et XXe siècles, Édition, Presse et Pouvoir en France au XXe siècle ou encore Une autre histoire de l'édition française.





Maître de conférence en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Rennes 2, Olivier Sarrouy a connu un parcours sinueux mais qui semble l’avoir toujours mener droit vers la technologie Blockchain. Ancien ingénieur en informatique diplômé de Central Supelec, il se spécialise tout d’abord dans la sécurité informatique et fait ses premières armes dans divers projets open-source.



Grand lecteur de Michel Foucault, il décide de se réorienter vers la philosophie en 2010. En 2016, il obtient sa thèse en sciences de la communication, « faire foule : organisations, communication et (dé)subjectivation à l’ère hyperindustrielle », basée sur ses recherches autour des nouvelles formes de gouvernementalité du web et des organisations décentralisées. Tech Lead du projet wespr et de Pando, il partage aujourd’hui son temps entre l’enseignement de la sociologie économique et l’écriture du code de ces deux projets.



Jérôme Pons a débuté sa carrière chez Orange où il a été tour à tour chef de projet Orange Media Player, chef de projet marketing Web TV et enfin responsable du programme de tests d’interopérabilité (IoT). Spécialiste des enjeux associés à la transformation numérique des secteurs de la culture et plus particulièrement de la protection de la propriété intellectuelle, il fonde en 2011 sa propre société de production de musique « Music Won’t Stop ».



Parallèlement, Il se consacre depuis 2016 à la normalisation internationale de la blockchain et anime le groupe de travail « Architecture et modélisation » de l’Afnor.