Confidentialité des données, anonymat sur Internet : les enjeux d’un VPN

Souvent pointé du doigt pour des utilisations mal intentionnées, comme le piratage, le VPN est à l’origine un service permettant de préserver la sécurité des échanges et la confidentialité des données d’un utilisateur.

Pour ce faire, le réseau artificiellement crée entend assurer l’anonymat de l’usager via le développement d’un « tunnel » entre l’ordinateur et le serveur connecté à Internet. Ainsi, lors de sa navigation sur le net, l’utilisateur ne laisse aucune trace.



En plus de protéger la confidentialité des internautes en masquant leurs adresses IP et ainsi rendre plus difficile l’identification de l’ordinateur, il permet de relier deux réseaux locaux par une liaison dite privée. Leurs données produites ne peuvent donc être accessibles que par les ordinateurs des réseaux locaux de part et d’autre du VPN.



En créant un lien direct entre des appareils, tout en isolant leurs échanges du reste du trafic connu et visible via un réseau interne, les VPN sont largement utilisés par des entreprises qui entendent communiquer de manière sécurisée.



L’ouvrage de Jean-Paul Archier chez ENI, Les VPN - Fonctionnement, mise en oeuvre et maintenance des Réseaux Privés Virtuels, offre à ce titre un panorama technique assez complet. Sur le volet de la sécurisation, celui d’Abderrahmane Ez-zahout Sécurité réseaux informatique : Applications aux VPN apportera plus de renseignements, pour aborder le fonctionnement d’un protocole de communication basé sur l’encapsulation des données de façon chiffrée.







Un accès à des services exclusifs



Outre la sécurisation des accès réseau de l’entreprise, le réseau privé virtuel est également destiné à un usage personnel. En contournant les restrictions géographiques de certains services proposés sur Internet, l’usager peut en effet avoir accès en exclusivité à certaines prestations du web.



Par exemple, avoir accès à Disney + alors qu’il n’est pas encore disponible en France. Lancé le 12 novembre dernier aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, le service de VoD en streaming est attendu pour la fin du mois de mars sur le territoire français. Pour les plus impatients, il vous suffira d’utiliser un VPN et de vous connecter à un serveur des États-Unis.



Il en est de même pour avoir accès à Hulu ou encore au catalogue de Netflix USA, plus étoffé que sa version française. Après avoir installé votre VPN sur vos appareils depuis lesquels vous voulez regarder votre série, il vous suffira de vous connecter à un serveur se trouvant aux États-Unis.



