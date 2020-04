Confinement : l'engouement des Français pour le livre numérique, en chiffres

bientôt sur toutes les plages ? Perfecto_Capucine CC 0

















Partenaire d’enseignes comme Decitre, Furet du Nord, Système U ou Cultura, Vivlio annonce des résultats de vente numérique, après un mois de confinement. Notons que, selon les données GfK, la croissance de l’ebook est de 6 % par an, le chiffre d’affaires généré aura donc presque doublé entre mars/avril 2019 et 2020.« Les chiffres des ventes d’ebooks sont inédits : le nombre de commandes d’ebooks a été multiplié par 7 sur la période du confinement et le nombre d’ebooks commandés par 15, les chiffres atteignant leur plus haut historique chez Vivlio », indique un communiqué.Les lecteurs se seront approvisionnés massivement depuis les sites internet des partenaires, à 82,5 %, devançant de loin les applications mobiles, à 10,7 % et les liseuses, à 6,8 %.Cette domination web s’expliquerait avant tout par le fort recrutement en nouveaux clients — Vivlio enregistre un + 48 %, de date à date — pas nécessairement équipés avec des liseuses. Or, le service propose une solution de lecture sur ordinateur, avec un logiciel gratuit, qui a augmenté de 260 % le nombre de livres lus — soit 835.000 ouvrages.Mais les Français ont également opté pour le streaming, avec 362.400 pages englouties, via le webreader de Vivlio. Autrement dit, 1000 fois La Peste de Camus , ou 220 fois la trilogie Cinquante Nuances de Grey.Le service fournit enfin une liste des meilleures ventes de livres durant la période : des romances, des polars, des nouveautés littéraires et des feel-good books… « La nouveauté solidaire pour les soignants parue sous l’égide d’Editis, Des mots à la fenêtre , fait une entrée fracassante dans le classement le jour même de sa parution. » Un livre d'ailleurs écrit à 128 mains, et diffusé uniquement en version numérique !