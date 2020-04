Confinement : le livre numérique profite-t-il vraiment de la période ?

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un échantillon de 1050 internautes âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la population française en termes de sexe, âge, PCS individu, région, taille d’agglomération, selon la méthode des quotas. L'enquête, réalisée via l’omnibus online de l’Ifop, l’OMCAWI, s'est déroulée les 26 et 27 mars derniers.Au cours de la deuxième semaine de confinement, les Français se sont amplement tournés vers la culture, avec la consommation de biens culturels en tête des activités jugées indispensables à un bon équilibre pendant le confinement par 53 % des interrogés, devant le sport (40 %) et les activités manuelles (39 %).La culture serait particulièrement importante pour les 15-24 ans (60 %), moins pour les 25-39 ans (50 %) et les plus de 40 ans (53 %). Dans l'ensemble, toutes les classes d'âge consomment au moins un bien culturel de plus qu'avant le confinement (62 % des interrogés, au total), en majorité les 15-24 ans (82 %).Les livres numériques profitent-ils de cet effet d'aubaine ? En partie seulement, selon les données recueillies par l'Hadopi : 42 % des interrogés en lisent plus qu'auparavant, mais 48 % en lisent autant, et 10 % en lisent même moins qu'auparavant.Parmi les lecteurs de livres numériques, ils sont 4 % à lire tous les jours ou presque et 6 % à lire 1 à 5 fois par semaine.Les résultats de l'étude sont disponibles ci-dessous.