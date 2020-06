Confinement : les lecteurs confirment leur adoption de l'ebook

Fin avril, Vivlio posait plusieurs constats : d’abord, une hausse des ventes numériques de 88 %, ensuite un chiffre d’affaires quasi doublé sur la période mars/avril 2020, contre 2019.Après huit semaines de résidence forcée, la croissance persiste, avec plus de 80 % d’augmentation des ventes, à date du 16 mai. Ainsi, le nombre de commandes a été multiplié par 6 et celui d’ebooks commandés a été multiplié par 12.Les plateformes de ventes les plus prisées sont les sites internet de libraires, avec 80 % de croissance, suivis des liseuses, à 10 % et des applications mobiles, à 9 %. « Une prédominance des plateformes Web qui peut s’expliquer par le grand nombre de nouveaux lecteurs numériques (+48 % de nouveaux clients) qui ne sont pas équipés de liseuses », indique Vivlio.Or, ActuaLitté a récemment dévoilé que les ventes de lecteurs ebook ont connu une véritable embellie durant toute la période du confinement. Kobo indiquait + 130 % de ventes, et Furet du Nord/Decitre, qui travaille avec Vivlio fait état d’une croissance de 696 %.Dans ce contexte, on comprend que le taux d’équipement observé par Vivlio ait été multiplié par 4 (nombre d’activation d’appareils). Le logiciel de lecture maison, pour ordinateur, affiche 7 fois plus d’utilisateurs en 2 mois — avec la barre du million d’ebooks lus durant la 2e semaine de confinement.Si l’on observe un léger ralentissement depuis le déconfinement, la question est de savoir comment cet engouement se concrétisera dans les semaines et les mois à venir. D’autant que les ventes numériques se retrouvent confrontées à un recul de 60 % des ventes de livre papier, durant l’épisode. La perte de chiffre d’affaires, elle, est estimée à 67 %, estime GfK.Rappelons également que, tous formats confondus, les Français auront lu en moyenne 2,5 livres au cours des huit semaines (étude Harris pour ActuaLitté/La journée du manuscrit francophone). Quant aux 20 meilleures ventes ebook du confinement, établies par Vivlio, en voici la liste :