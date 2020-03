ConfinementLecture : des éditeurs offrent des livres numériques et audio

Photo d'illustration - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Assurer un maintien de l’activité économique pour les éditeurs...

... mais aussi pour les auteurs

Quels livres trouver sur Confinement Lecture ?

Quels éditeurs participent ?

Avec confinementlecture.com , les lecteurs auront accès à un catalogue de livres audio et numériques téléchargeables gratuitement pendant la période du confinement liée au Coronavirus. Les 14 éditeurs partenaires de l’initiative y proposeront une sélection de 30 livres numériques et de 5 livres audio gratuits, ainsi que des opérations promotionnelles thématiques.Il sera, par exemple, possible d’y trouver l’opération Mars Attack !, avec plus de 35 ebooks de science-fiction à moins 50 %, ou encore, 3 livres numériques pour le prix de 2 des éditions Charleston.Après inscription sur le site, le lecteur recevra dès le 20 mars au soir, tous les jours, la liste des livres qu’il peut télécharger par email. Cette offre durera dans un premier temps jusqu’au 29 mars 2020.Avec l’épidémie du Covid-19, les parutions de livres papier sont décalées. Et les librairies indépendantes ne sont, pour la plupart, plus en mesure d’acheminer des livres à leurs clients. Cette situation conduit alors les lecteurs à se tourner vers les livres dématérialisés.e-Dantès entend ainsi accompagner ses éditeurs partenaires en leur offrant une solution efficace et visible par le biais de confinementlecture.com, qui coordonne sur un même site une offre numérique dynamique.Le site internet a également été conçu pour se faire le relais et le soutien des e-libraires en renvoyant vers leurs espaces dédiés aux opérations promotionnelles des éditeurs e-Dantès. Ils bénéficieront également de la sélection de gratuits proposée par les éditeurs.« Nous ne sommes plus en temps de querelle de formats entre papier et numérique, il faut protéger la pratique de la lecture et la diffusion des contenus », explique Émilie Mathieu, PDG d’e-Dantès, dans son communiqué.Si e-Dantès a décidé de lancer cette opération, c’est non seulement pour tenter d’assurer un maintien de l’activité des éditeurs, mais aussi pour que les auteurs puissent continuer à vendre des livres et qu’ils soient lus.« Sans les ventes en librairies, les éditeurs et les auteurs vont devoir compter sur les ventes du numérique comme jamais auparavant. C’est le devoir d’e-Dantès de les soutenir durant cette période en recrutant le plus possible de nouveaux lecteurs », poursuit Émilie Mathieu.Et d'ajouter : « Le numérique ne viendra jamais remplacer le papier, il faut dépasser ce débat pour se rendre compte de l’importance de maintenir une offre de lecture, sinon nous nous tromperions de combat et laisserions la place à d’autres offres sur des canaux non maîtrisés. Le retour en librairie ne sera que plus fort si nous avons encouragé la lecture en cette période inédite. »Les éditeurs diffusés par e-Dantès couvrent tous les rayons et tous les genres littéraires avec de la fiction : littérature générale, polar, fantasy, SF, Romance... mais aussi de la non-fiction : développement personnel, philosophie, management, sociologie, psychologie, sciences sociales, etc.Les livres numériques et audio présentés en accès gratuit et dans l’offre commerciale sur confinementlecture.com représentent cette diversité éditoriale.14 éditeurs partenaires d’e-Dantès se sont ralliés au projet de la société : Groupe Bragelonne ; Groupe Jouvence ; Groupe Leduc.s ; Groupe MxM Bookmark ; Anne Carrière ; Sharon Kena ; Le Verger éditeur ; L’Atalante ; le label audio Hardigan ; Evidence éditions ; les éditions de l’Homme sans nom ; Le Nouvel Attila ; Les éditions Alter Real ; Les Moutons électriques.