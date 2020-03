ConfinementLecture : encore plus de livres numériques et audio gratuits

Face au succès du site confinementlecture.com, e-Dantès et les éditeurs partenaires poursuivent leur mission pour aider les lecteurs à découvrir toujours plus de livres pendant cette période difficile qu'est le confinement. La société de diffusion spécialisée dans le livre numérique et audio a annoncé le prolongement de la plateforme jusqu'au 16 avril 2020 et l'arrivée de 6 nouveaux éditeurs.





Photo d'illustration - pixabay license





Pour rappel, e-Dantès a lancé le site confinementlecture.com le 20 mars dernier en réponse à la crise sanitaire du coronavirus. La plateforme donne accès à un large catalogue de livres audio et numériques téléchargeables gratuitement.En plus de proposer une sélection de 30 livres numériques et de 5 livres audio gratuits, les 14 éditeurs partenaires ont également mis en place des opérations promotionnelles Depuis son lancement, le site internet a rencontré un véritable succès. En plus d'avoir enregistré plus de 100 000 visiteurs sur la plateforme en seulement 10 jours, les réseaux sociaux d’eDantès et des éditeurs ont attiré de nombreux lecteurs, annonce un communiqué.Par exemple, la page Facebook du Comptoir d’e-Dantès qui relaie confinementlecture.com et les opérations des éditeurs a répertorié une hausse des visites de 1800%.Face au prolongement du confinement en France, et de l'enthousiasme des lecteurs pour la plateforme, la société de diffusion spécialisée dans le livre numérique et audio a annoncé l'allongement de la durée des promotions et du site au 16 avril 2020.

30 nouveaux titres en accès libre



Aux 14 éditeurs partenaires d’e-Dantès pour le lancement du site 6 nouveaux éditeurs se sont ralliés au projet de ConfinementLecture.com : Les éditions Métailié, La Belle Colère ; Charleston ; Flamant Noir ; Mnémos ; ActuSF.



Pour rappel, les éditeurs partenaires depuis le lancement sont : Groupe Bragelonne ; Groupe Jouvence ; Groupe Leduc.s ; Groupe MxM Bookmark ; Anne Carrière ; Sharon Kena ; Le Verger éditeur ; L’Atalante ; le label audio Hardigan ; Evidence éditions ; les éditions de l’Homme sans nom ; Le Nouvel Attila ; Les éditions Alter Real ; Les Moutons électriques.



L'arrivée de ces nouveaux éditeurs marque aussi l'irruption de nouveaux titres. En plus de la sélection de livres numériques et audio initiale, ce sont 30 nouveaux livres qui sont ajoutés en téléchargement gratuit, et ce jusqu’au 12 avril 2020.



Désormais ce sont plus de 70 livres numériques et audio couvrant toutes les thématiques qui sont à la disposition des lecteurs.



Des livres numériques à prix réduits supplémentaires



De nouvelles opérations promotionnelles thématiques supplémentaires sont également mises en ligne à partir du 30 mars sur le site confinementlecture.com et renverront vers les e-libraires partenaires. L’objectif étant de permettre à la lecture de rester une option de choix pendant la période de confinement suite à l’épidémie de Covid-19, souligne le communité.Par exemple, pour les 20 ans des éditions Bragelonne, 100 titres seront proposés au prix de 1,99€ le 1 avril 2020. De plus, tous les éditeurs partenaires proposeront 20 titres du 30/03 au 13/04 à 3,99€ pour l'opération Lectures de Pâques.Toutes les opérations à venir sont à retrouver sur le compte Facebook de e-Dantès

Le chiffre d’affaires numérique des éditeurs en hausse



En plus d'offrir à tous la possibilité de bénéficier des plaisirs de la lecture tout en respectant les consignes sanitaires de confinement généralisé, avec un catalogue en accès libre, cette initiative permet également d'assurer un maintien de l'activité économique pour les éditeurs et les auteurs.



Notamment par ces opérations commerciales qui contribuent au maintien du chiffre d’affaires des éditeurs pendant cette période complexe. En effet, e-Dantès et ses partenaires éditeurs ont pu constater une hausse du chiffre d'affaires de +40% la semaine dernière, révèle le communiqué.



« Au-delà d’accompagner les lecteurs moralement pendant l’épidémie du Covid-19, en offrant des lectures variées, notre objectif est de contribuer à la survie économique des éditeurs avec lesquels nous travaillons. Les lecteurs l’ont bien compris et la hausse du chiffre d’affaires de 40% en une semaine parle d’elle-même. Pour cela, nous remercions les milliers de lecteurs et les médias qui ont adhéré à notre projet en diffusant largement notre actualité » a tenu à souligne Emilie Mathieu, PDG d’eDantès.



De plus, e-Dantès a enregistré un pic de commandes de l’ordre de +50% sur certains segments qui va permettre d’assurer un chiffre d’affaires aux éditeurs et maintenir une activité économique malgré les pertes du papier causé par les retards de publications et le décalage de parutions.