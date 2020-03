Corée du Sud : 2 mois de lectures gratuites pour les victimes du coronavirus

Millie’s Library fournit un service d’abonnement pour des livres numériques depuis 2017. Avec quelque 50.000 ouvrages disponibles, la société accorde deux mois de lectures sans limites ni facturation, aux patients. En collaboration avec le ministère coréen de l’Intérieur, l’application de lecture permet aux personnes du territoire de rester à domicile, avec de la lecture.À ce jour, le pays recense 7500 cas confirmés de COVID-19, avec plus de 20.000 personnes placées en quarantaine. Le service, facturé moins de 7 € mensuels, contient également des livres audio, et sera aussi ouvert à tous les salariés qui ont été placés en télétravail — conformément à la directive gouvernentale du 26 février.« Nous espérons que la lecture puisse apporter un peu de réconfort pour tous ceux qui ont des problèmes avec le COVID-19, jusqu’à ce que leur santé s’améliore et qu’ils reprennent leur vie normale », indique Seo Young-taek, PDG de Millie’s Library, dans un communiqué.Les négociations avec le gouvernement ont débuté la semaine passée — le montant de l’investissement réalisé par les pouvoirs publics, s’il y a, n’a pas été communiqué.Dans la capitale du Wuhan, d’où est partie l’épidémie, ce sont des livres physiques qui ont été mis à disposition des patients alités, dans une petite vingtaine d’hôpitaux Soulignons également que l’éditeur japonais Sueisha, en réaction à la fermeture préventive d’écoles, collèges ou lycées, a décidé d’offrir la lecture des soixante premiers tomes de One Piece . Sur les 94 volumes que compte la série, cela laisse le temps aux jeunes de dévorer les 594 chapitres que constitue cette manne…