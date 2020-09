Danemark : l'université intensifie la lutte contre le piratage

illustration : Furya CC BY SA 4.0

On découvre chez Torrent Freak cette mesure de blocage initiée dans les grandes universités du Danemark : signataires d’une charte de bonne conduite, avec la Rights Alliance, certaines font du zèle. D’autant qu’en 15 années de lutte contre le piratage, les choses n’avancent pas aussi rapidement que le voudraient les ayants droit.Le blocage décidé par Aarhus concernera aussi bien les plateformes de streaming que les espaces de téléchargement direct — dès lors qu’ils auront été jugés illégaux. Sur les attaques menées par Rights Alliance, près de 500 sites sont d’ores et déjà bloqués auprès des FAI du pays.Pour l’université d’Aarhus, l’accord a été signé le 20 août dernier, afin de restreindre les usages et utilisations par les élèves. « Les services illégaux sont gérés par des criminels et sapent les moyens de subsistance des producteurs. Il est donc crucial que le blocage des services soit aussi efficace que possible et que les institutions publiques et autres apportant un service d’accès à internet participent à l’effort de blocage », lit-on dans un communiqué.Et comme le Danemark a dernièrement fait valoir qu’il intensifiera sa politique de lutte pour la protection du droit d’auteur, d’autres moyens interviendront.