Danemark : trois éditeurs s'associent pour une plateforme à la demande, Chapter

Photographie : illustration, r. nial bradshaw, CC BY 2.0

Une mutualisation des moyens pour une meilleure adaptation : au Danemark, trois maisons d'édition, Gyldendal, Gads et Modtryk, s'associent autour d'une plateforme de streaming pour les livres audio et les livres numériques, Chapter. Une société a été créée pour porter la plateforme : Gyldendal en possède 65 %, Gads 25 % et Modtryk 10 %.Chapter sera une plateforme ouverte aux autres éditeurs, invités à participer en rendant leurs contenus accessibles : les trois propriétaires promettent une transparence totale des données, qui permettront de suivre et de caractériser les usages des lecteurs abonnés.« Je suis certain qu'un service développé par plusieurs éditeurs sera un grand bénéfice pour la littérature danoise. Les lecteurs découvriront une plateforme guidée par l'amour des lettres. Parallèlement, les écrivains et les éditeurs auront un partenaire solide, impliqué dans la création d'une économie durable pour le marché du livre numérique, ce qui est une condition préalable pour continuer à créer ensemble de meilleures histoires », a souligné Morten Hesseldahl, PDG de la maison Gyldendal.« Les lecteurs sont en demande de nouvelles façons d'accéder aux récits, et en tant qu'éditeur, nous aimerions contribuer à une évolution en ce sens », complète Malene Schioldan, PDG de Modtryk. « Chapter devient un canal de vente qui fonctionne bien, mais aussi et surtout un lieu inspirant pour tous les lecteurs. Je suis particulièrement heureux que Chapter offre aux familles avec des enfants un nouveau service de streaming qui peut aider à inciter les plus jeunes à lire. »La plateforme Chapter s'appuie sur les services de la société Beat Technology, déjà responsable d'une offre semblable en Norvège , Fabel, portée par les éditeurs Gyldendal, à nouveau, et Aschehoug.