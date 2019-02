De l'Espagne à l'Amérique latine, la stratégie numérique paye

Brooke Anderson, CC BY 2.0

Avec 33.000 titres en langue espagnole et 32.000 pour le Brésil et la zone lusophone d’Amérique du sud (soit 40 % de livres en plus en regard de 2017), 2018 fut une année faste. Pour mémoire, l’industrie espagnole du livre génère plus de 3 milliards € de chiffre d’affaires, et emploie, directement et indirectement, 30.000 personnes.L’arrivée de nouveaux clients pour ces marchés – Roca Editorial, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Editorial Kairós, Ediciones Rialp, Taller del Éxito Editores et Editorial Gustavo Gili – a permis de dynamiser le secteur.L’intérêt de Bookwire pour ce marché réside dans l’investissement effectué à l’automne 2017. En effet, l’Allemand a acheté la plateforme de distribution Distribuidora de Livros Digitais. Avec la perspective de se conformer aux tendances du marché et de développer la commercialisation d’audiolivres sur le territoire.Elena Bazán, la directrice de Bookwire au Mexique, estime que l’édition en Amérique latine s’ouvre plus largement au marché du livre numérique. Ce format est désormais perçu comme un relais de croissance, et fait l’objet d’une stratégie spécifique.Ce n’est cependant là que le premier facteur expliquant les chiffres de l’an passé. En effet, les bureaux espagnols et mexicains se sont coordonnés pour améliorer l’offre numérique en langue espagnole. Ainsi, Bookwire a enregistré une hausse de 30 % sur son activité d’agrégateur pour les éditeurs.De quoi positionner la société allemande comme l’un des pionniers dans la distribution de contenus numériques à travers le monde, estime Elena Bazán. Fondée voilà 10 ans en Allemagne, alors qu’une résistance notoire à l’ebook se déployait, l’entreprise a accru sa présence dans d’autres régions. Cette volonté de mondialisation a facilité la croissance globale, tout en apportant un accompagnement propre, centré sur les spécificités régionales.Ainsi, son outil présenté à la foire de Leipzig en 2018, Bookwire Predictive Pricing, connaîtrait des résultats encourageants. Il permet en effet de soumettre aux éditeurs des évaluations tarifaires, en fonction de leurs ouvrages. Procédure automatisée, évolutive suivant les tendances du marché, BPP analyse les publications pour effectuer les recommandations tarifaires les plus pertinentes. Et dans le même temps, offrir des solutions marketing à partir de données éditoriales.