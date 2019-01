De Marque acquiert le service de prêt numérique MaBiblioNumérique.ca

La société québécoise De Marque, un des principaux distributeurs de contenus culturels numériques canadiens, a annoncé dans un communiqué l’acquisition de MaBiblioNumerique.ca, le service de prêt numérique développé par Groupe Archambault inc.

ActuaLitté CC BY SA 2.0



Après le développement du service de prêt numérique en 2014 par De Marque, Cantook Station, l’entreprise établie à Québec consolide aujourd'hui sa présence sur le marché en devenant le propriétaire de MaBiblioNumérique.ca, le service de prêt numérique disponible dans une cinquantaine de bibliothèques canadiennes.



De Marque est un incontournable dans le monde de l'édition numérique. La société distribue aujourd'hui plus d'un demi-million de livres mis en marché par plus de 2500 éditeurs à travers plus de 1300 points de vente dans le monde. Une forte réputation qui devrait encore se développer en raison de cette acquisition puisque grâce à ce nouveau palier franchi, De Marque desservira plus de la moitié des bibliothèques publiques au Canada.



« Je suis très heureux de cette entente qui consolide notre présence au Canada », a déclaré Marc Boutet, président-directeur général chez De Marque « Le marché des bibliothèques a toujours été d’un grand intérêt pour nous, car ce sont elles qui facilitent l’accès de la population à la lecture numérique. C’est pour cette raison que nous avons entamé un partenariat avec les bibliothèques publiques du Québec en 2011. »





MaBiblioNumerique.ca sera directement intégrée au service Cantook Station, une interface qui permet aux usagers des bibliothèques d'avoir accès à un nombre important de livres de langue française, disponible aussi bien sur le web que sur application mobile.