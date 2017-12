Découvrez des extraits inédits de X-Files, les nouvelles affaires non classées

Ils resteront les deux enquêteurs les plus célèbres du FBI : les agents Dana Scully et Fox Mulder n’ont pas raccroché leurs lampes de poche, et traquent toujours la vérité. Parce que la vérité sera toujours ailleurs, tous deux reviennent pour une saison inédite, à découvrir en livre audio.

Nous en parlions récemment, « il pourrait y avoir d’autres créatures »... Et pour les traquer, Mulder et Scully reprennent du service dans une production exclusive. La série X-Files, les nouvelles affaires non classées proposent cinq épisodes pour une aventure totale inédite.



Commençons par une vidéo, pour le mois terrifiante – mais qui met dans l'ambiance...

Au croisement des saisons 9 et 10, cette enquête débute sur les chapeaux de roues... Les épisodes ont été réalisés en coopération avec les voix officielles françaises de Gillian Anderson et David Duchovny (voix de Danièle Douet et Georges Caudron).

Une brèche dans la base de données du siège du FBI permet à un groupe d’inconnus d’accéder aux dossiers du service des affaires non classées, aussi connu sous le nom de « the X-Files ».

Alors que des personnes que l’on croyait disparues depuis longtemps commencent à réapparaître inexplicablement, les anciens agents Scully et Mulder sont conduits à reprendre du service. Ils doivent alors affronter une série d’événements qui laissent à penser que la menace qui se profile est bien plus terrible que toutes celles qu’ils ont déjà affrontées.

Et pour entrer dans l'univers, voici deux extraits inédits de ces nouveaux épisodes. On pourra également retrouver d'autres séquences de la série à cette adresse : X-Files, les nouvelles affaires non classées.



