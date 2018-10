Défense et promotion de la langue française : la BnF se la joue Du Bellay

L’Arménie accueille actuellement la réunion des 84 pays de la francophonie, et le président de la République, a choisi de fuir un instant le remaniement, pour s’y réfugier. Avec, en fond culturel, la mort de Charles Aznavour, que le monde pleure encore.





Car ces 10 et 11 octobre, c’est la langue française, que tous ces États gardent en partage, qui est mise à l’honneur. Erevan, capitale de l’Arménie, accueille ainsi cet événement aux enjeux internationaux. Une francophonie que le président français avait souhaitée élargie : dans son discours de mars dernier, il assurait qu’elle n’était « plus cet espace incertain à la périphérie de la France, laquelle en serait le centre ». Admettons.

Ce XVIIe sommet donne également à la BnF l’occasion de réaffirmer son engagement « au service de la conservation et de la diffusion du patrimoine francophone, dans ses collections et sur le web ». Dans une déclaration, elle resitue toute son action et sa politique, à travers plusieurs grands chantiers.



La Bibliothèque nationale de France engagée pour la sauvegarde et la promotion de la langue française

Les collections de littérature francophone



La BnF entretient avec les pays francophones des liens de solidarité et de partenariat qui permettent une vaste collecte de leur production littéraire, diverse et dynamique. Les collections de littérature francophone, appelée aussi littérature d’expression française, peuvent être consultées à la BnF I François-Mitterrand.



Elles sont classées en dix zones géographiques : Afrique subsaharienne, Amérique du Nord, Asie/Pacifique, Caraïbe, Maghreb, Océan Indien, Proche-Orient, Suisse, Belgique/Luxembourg, autres pays d’Europe.



Le portail de la Francophonie de la BnF présente les événements culturels liés à l’actualité francophone.



Il permet aussi d’accéder à une sélection de sources d’informations de référence dans le domaine de la langue française et de la littérature francophone : grands acteurs institutionnels et associatifs, livres et revues, sites web et blogs...

Le Réseau Francophone Numérique



La BnF est très engagée au sein du Réseau Francophone Numérique. Le RFN est une association internationale qui réunit les plus grandes institutions documentaires de la Francophonie (Belgique, Bénin, Cambodge, Canada, Côte d’Ivoire, France, Haïti, Maroc, Québec, Sénégal, Suisse, Vietnam...).

Déjà engagées dans des programmes de numérisation patrimoniale ou soucieuses de développer des projets dans ce domaine, elles fédèrent leurs efforts au service du rayonnement des cultures francophones et de la langue française. Leur nature est variée : archives nationales, bibliothèques nationales, bibliothèques universitaires, bibliothèques patrimoniales.

Ce réseau, qui compte de nouvelles adhésions chaque année, témoigne, à travers des collections patrimoniales uniques, encore peu connues, parfois menacées de dégradation, des échanges culturels intenses rendus possibles par le partage de la langue française.



C’est à travers cette organisation, et avec le soutien financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie, que des actions de numérisation et de formation ont pu être entreprises dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes.



Le RFN, réseau francophone numérique donne accès au patrimoine documentaire numérique de la francophonie. Pour les 274 millions de locuteurs [chiffres OIF avril 2017], le RFN a réalisé une bibliothèque francophone numérique collective via le dispositif Gallica marque blanche.



Les différents pays membres du RFN ont ainsi accès à une plateforme de diffusion de leurs documents numérisés sur le web ainsi qu’à une solution d’hébergement et de sauvegarde pérenne.