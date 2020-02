Denis Podalydès : “L’audio livre donne au livre sa vérité.”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Auteurs, éditeurs, acteurs, réalisateur, scénariste, le Guide de la Plume de Paon donne la parole tout aussi bien à Denis Podalydès qu’à Jacques Weber — et d’autres —, qui ont prêté leur voix pour des lectures d’ouvrages.« Pourquoi ne pas inventer un livre audio qui serait un dialogue entre un type de banlieue et un acteur de la Comédie-Française à qui on donnerait successivement Proust à lire ? Cela pourrait s’avérer magnifique », imagine d’ailleurs le second pour bousculer les a priori…« L’audio livre donne au livre sa vérité. Il déplie toutes ses images, libère sa musique », assure le premier, sociétaire de la Comédie française depuis 2000. Des entretiens menés en 2017, et ici reproduits pour l’édition 2020, mais qui n’en demeurent pas moins d’actualité, avec la popularité grandissante du format.Le guide réunit également des paroles d’éditeurs — et notamment la commission Livre audio du Syndicat national de l’édition, qui y expose ses actions.Mais c’est bien La Plume de paon qui reste au cœur du sujet, présentant ses différents prix, son engagement vis-à-vis du format, ou encore ses interventions dans le paysage français, voire francophone.Et bien entendu, on retrouvera les coordonnées des éditeurs d’audiolivres en fin de document, ainsi que les adresses des studios pour enregistrer ses créations.On pourra télécharger ou consulter le guide à cette adresse En mai prochain, l’association organisera les 18 et 19, les Rencontres francophones du livre audio, qui proposeront ateliers et tables rondes à Strasbourg. Un rendez-vous à ne pas manquer.