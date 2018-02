Des cartes ebook pour diffuser la coquine parole de l'érotisme

Initiée en juin 2017, la collection MA Next Romance, d’Albin Michel, cible avant tout les lecteurs et lectrices de littérature érotique. Le tout 100 % numérique, pour s’assurer d’une commercialisation plus fluide. L’éditeur vient à ce titre d’annoncer qu’un accord avec TEA permettrait de vendre des cartes ebook.







C’est tout simplement un modèle de Box que reproduit TEA pour le compte de l’éditeur : le tarif est compris entre 29,90 € et 35,90 € pour 6 livres, soit moins de 6 € le livre en moyenne. TEA, pour The Ebook Alternative, est l'une des solutions de référence en France qui permet aux libraires, éditeurs et distributeurs culturels de vendre des livres numériques.

Le principe est simple : un site de lecture MA Next Romance est associé à des cartes personnalisées aux couleurs de la marque. Sur chaque carte figure un code unique utilisé par le lecteur pour accéder à un espace personnel où il pourra lire et télécharger son livre numérique.

Le service était déjà mis en place pour Bayard, HarperCollins et Albin Michel, MA Next romance est donc le nouveau venu de cette solution.