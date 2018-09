Des extraits pour le petit déjeuner : Colombus Café offre de la lecture

La chaîne de coffee-shop, offrant restauration et salon de thé, Colombus Café & Co, joue également à la rentrée littéraire. Cette entreprise fondée en 1994 par Philippe Bloch et Ralph Hababou le revendiquait déjà (en anglais dans le texte) : « Take time for yourself. » Ce sera chose plus simple encore, avec quelques pages de romans à lire.









Du matin au goûter, Columbus Café propose un assortiment de boissons, fruits, pâtisseries ou sandwichs..., et désormais une sélection d’extraits de la rentrée littéraire. En association avec la société Premier Chapitre, l’enseigne offrira chaque semaine, durant le mois de septembre, de découvrir les premières pages d’une sélection de romans.

Nicolas Riché, le PDG de l’enseigne : « Les Columbus Café sont pour beaucoup de nos clients un lieu presque intime, un espace où ils viennent travailler, boire un café, et bien sûr lire. Un peu comme une chambre ou un bureau, en plus... Il y avait donc une évidence à leur faire découvrir la rentrée littéraire. Et dans la foulée, leur proposer un concours d’écriture. »

Cette offre sera disponible sur smartphone directement à cette adresse. Une première sélection est d’ores et déjà disponible avec

La vraie vie, d’Adeline Dieudonné

Un monde à portée de main, de Maylis de Kerangal

Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu

Startup Academy, de Philippe Bloch

Balles perdues, de Jennifer Clément



Le tout, gratuitement, évidemment.