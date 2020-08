Des jeux vidéo pour lire et écrire, liste de suggestions

Photographie : illustration, The IET, domaine public

La liste de jeux proposés par la National Literacy Trust peuvent constituer un apport significatif à l'alphabétisation et à l'intérêt pour l'écrit de différentes manières : certains s'appuient significativement sur le dialogue, comme Florence, quand d'autres nécessitent une lecture attentive pour progresser, dont Zelda Breath of the Wild. Des jeux vidéo peuvent être « entourés » d'une galaxie de produits dérivés, dont des livres, qui peuvent susciter l'intérêt des jeunes joueurs.Enfin, le jeu peut permettre de susciter des conversations autour de son univers, de ses règles et des objectifs à atteindre. À ce titre, l'expérience vidéoludique peut être différente pour chaque jeu, enrichissant d'autant plus l'échange entre joueurs, ou entre l'adulte et l'enfant.La liste est la suivante :Knights And Bikes! (Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One)Thousand Threads (Mac et PC)Assemble With Care (PC, iOS)Animal Crossing (GameCube, Nintendo 2DS/3DS, Nintendo DS, Nintendo Switch et Nintendo Wii)New Super Lucky's Tale (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One)Beyond Blue (PC, PlayStation 4, Xbox One et iOS)A Dark Room (Nintendo Switch et iOS)Mutazione (Mac, PlayStation 4 et iOS)Reigns (Android, Mac, Nintendo Switch, PC et iOS)Heaven’s Vault (Nintendo Switch, PC et PlayStation 4)Luigi's Mansion (GameCube, Nintendo 2DS/3DS et Nintendo Switch)Tangle Tower (Nintendo Switch, PC et iOS)Lost Words: Beyond the Page (Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One)The Legend of Zelda: A Link to the Past (Nintendo Switch, Nintendo Wii et Nintendo Wii U)80 Days (Android, Mac, Nintendo Switch, PC et iOS)Ghost Trick (Nintendo DS et iOS)Phoenix Wright Ace Attorney (Android, Nintendo 2DS/3DS, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One et iOS)Civilization (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One)The Sims (Android, Nintendo Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One et iOS)Marvel’s Spider-Man (PlayStation 4 et PlayStation 5)Sunless Sea (Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One)Halo (Android, Mac, PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One et iOS )