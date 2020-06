Des liseuses françaises exportées dans les librairies de Belgique

Les liseuses de Vivlio sont d’ores et déjà disponibles en ligne, avec l’ensemble du catalogue de livres numériques actuels. Plus d’un million de titres en néerlandais, anglais et français sera en effet proposé.Les modèles Touch Lux 4, HD Plus et InkPad 3 vont plus loin : un programme de reprise des anciennes liseuses Tolino est proposé à partir de ce 16 juin. Et cerise sur le gâteau, des applications pour iOS et Android complètent l’offre numérique.ActuaLitté avait pu enquêter sur la vente de lecteurs ebook durant le confinement, et constaté chez tous les opérateurs – Bookeen, Kobo, Vivlio – une très forte hausse des ventes et un taux d'équipement accru « Cette première migration d’une enseigne majeure de l’alliance Tolino vers Vivlio est la preuve qu’il existe en Europe une solution de livre numérique crédible face aux géants du e-commerce américain d’un côté et japonais de l’autre. C’est cette solution, cette alliance et cette alternative européenne que Vivlio incarne », indique Guillaume Decitre, président de Vivlio.Geert Schotte, Président du groupe Standaard Boekhandel, ajoute : « Plus de 80.000 clients ont acheté des liseuses et des ebooks dans nos librairies Standaard Boekhandel et Club. L’enjeu pour nous était de continuer de les servir avec la meilleure solution possible, tout en maintenant leur fidélité à nos enseignes, très appréciées en Belgique. »À ce jour, Vivlio revendique près de 800.000 utilisateurs, 200.000 liseuses et plus de 20 M€ d’ebooks vendus.