Des livres audio du domaine public accessibles gratuitement sur Internet Archive

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le site Internet Archive, bien connu des bibliothécaires, en particulier outre-Atlantique, s'applique à se moderniser d'année en année. Pour proposer un accès toujours plus large à une variété de contenus culturels : il y a quelques jours, la plateforme ajoutait plusieurs centaines de jeux MS-DOS à son catalogue de jeux vidéo, accessibles et jouables en ligne directement dans le navigateur.C'est à présent au tour des fichiers audio d'être mis en avant à travers un nouveau lecteur, qui permet de jouer les pistes directement dans le navigateur, avec un peu plus d'ergonomie.Ce qui permet aussi de redécouvrir tout un pan du catalogue d'Internet Archive, consacré aux livres audio. Certes, les titres anglophones sont majoritaires, étant donnée l'origine de l'initiative, mais quelques titres français sont disponibles, notamment par l'intermédiaire de Bibliboom, une initiative lancée par deux lecteurs passionnés qui ont décidé de mettre leurs voix au service de la littérature.Quelque 300 titres du domaine public sont disponibles sur leur site , et sur Internet Archive, donc, pour une centaine d'entre eux. Il est ainsi possible d'écouter en ligne ou de télécharger des œuvres de Maupassant, Victor Hugo, Gaston Leroux, la Comtesse de Ségur, Apolline Grandjean ou encore George Sand...