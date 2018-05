Des livres audio sur Spotify pour les amateurs de musique

Le livre audio devient un moyen de plus en plus populaire de découvrir de nouveaux textes, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre ou en Allemagne. L'éditeur britannique Bloomsbury annonce un partenariat avec le service de streaming Spotify pour proposer des livres audio à la lecture dans l'application, et met en avant une collection d'ouvrages destinés aux amateurs de musique, tout simplement.

(photo d'illustration, Philip Wilson, CC BY-ND 2.0)

Une simple recherche sur Spotify permet d'y dénicher quelques livres audio : Le Petit Prince, publié chez Formulette, mais essentiellement des classiques, de Victor Hugo à Jules Verne en passant par la Comtesse de Ségur. Inutile de souligner que Spotify serait très heureux d'accueillir des livres lus au sein de son catalogue, ce qui constituerait un argument supplémentaire quant à son abonnement payant.

Néanmoins, à ce jour, aucun éditeur n'avait formalisé de partenariat d'envergure avec un service de streaming non spécialisé sur le livre audio comme Spotify : l'éditeur britannique Bloomsbury se lance dans l'aventure avec un catalogue de titres consacrés à la musique, sa collection 33 1/3.

Cette dernière, qui comprend 130 références, propose aux lecteurs de découvrir un album à travers chaque ouvrage, de Parallel Lines de Blondie à Bitches Brew de Miles Davis en passant par Freedom of Choice de DEVO ou Dangerous de Michael Jackson... Ces 130 ouvrages en version audio seront disponibles en exclusivité dans le catalogue de Spotify, en écoute illimitée.

« C'est une belle opportunité pour nos auteurs d'atteindre un tout nouveau public. Pendant 15 ans, la collection a produit une gamme étonnante d'écriture musicale personnelle, expérimentale et novatrice. Je suis ravi que notre partenariat avec Spotify innove pour la série 33 1/3. C'est l'un des nombreux partenariats que Bloomsbury mène avec succès avec les sociétés les plus innovantes du monde pour élargir son offre numérique », a souligné Nigel Newton, directeur de la publication de Bloomsbury.

Pour le moment, les titres ne sont pas encore disponibles : il est difficile, donc, de savoir si Spotify apportera quelques fonctionnalités supplémentaires à son application afin de la rendre plus adaptée à l'écoute de livres audio. En attendant, le partenariat ouvre la voie à plus de contenus originaux et peut-être exclusifs à Spotify, qui plus est dans le domaine de la non-fiction...