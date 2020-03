Des livres et des films en accès libre pour s'occuper pendant le confinement

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Voici un réservoir presque inépuisable d'œuvres à découvrir, avec un nombre incalculable de grands classiques de la littérature et du cinéma. Côté lectures, il est possible de télécharger au format numérique les œuvres de nombreux auteurs : nous en avons recensé un certain nombre sur cette page , mais il est aussi possible de se rendre directement sur des sites fiables, comme Ebooks libres et gratuits , la Bibliothèque numérique romande ou encore Bibebook . Gallica, la plateforme patrimoniale de la Bibliothèque nationale de France, propose aussi un certain nombre de livres numériques Pour le cinéma, il faudra compter sur YouTube, tout d'abord, avec une simple recherche. Les films muets ne poseront pas de problème, mais il faut s'attendre à un grand nombre de films anglophones, et en particulier américains, pas forcément sous-titrés. La plateforme Internet Archive héberge un grand nombre de classiques du cinéma, comme Metropolis de Fritz Lang ou Le voyage Dans La Lune de Georges Méliès.De nombreuses bibliothèques et médiathèques, en France, proposent un accès à une offre de vidéo à la demande, à l'aide de différents partenaires, comme Univers Ciné ou Arte VoD. Pour y accéder, il suffit généralement d'être inscrit dans une des bibliothèques du réseau concerné et de disposer de ses identifiants de lecteur : à vous de vérifier si votre établissement dispose de cette offre.Une fois connecté, il sera possible de visionner, parfois avec une limitation, des films récents ou non, dans une variété de genres, ainsi que des documentaires.L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) a recommandé aux établissements et réseaux de bibliothèques de rendre leurs services numériques accessibles à tous les usagers, même ceux qui ne sont pas inscrits, mais la décision revient aux collectivités...Toujours auprès de votre bibliothèque de proximité, il est peut-être possible, à condition d'être inscrit, d'emprunter des livres numériques. Le document sera alors accessible sur un certain nombre d'appareils, pour une durée limitée. Le nombre de titres qu'il sera possible d'emprunter sera peut-être limité aussi, mais, dans la période actuelle, les établissements ont tendance à la relever.France Télévisions a mis en place deux plateformes numériques proposant un certain nombre de contenus audiovisuels pensés pour les plus jeunes : Lumni fait partie des ressources pédagogiques mises en avant par le service public audiovisuel tandis qu' Okoo réunit les séries et dessins animés, ainsi que tous les programmes à destination de la jeunesse.Des histoires du soir pour les enfants, c'est ce que propose le podcast « Une histoire et... Oli » de France Inter. La série réunit des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs tels que Chloé Delaume, Katherine Pancol, Zep, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice ou encore Alain Mabanckou… Tous les épisodes sont accessibles à cette adresse De nombreux sites proposent des livres audio gratuits, souvent de très bonne qualité. Évidemment, une très large partie de l'offre est constituée de textes du domaine public, mais il ne fait pas de doute qu'il y aura déjà de quoi trouver son bonheur. Vous pourrez retrouver une liste non exhaustive des sources à cette adresse Le journal Biscoto, destiné aux plus jeunes et publié par la maison d'édition du même nom, a mis en ligne une bibliothèque libre et gratuite de contenus , avec les différents numéros de la publication, mais aussi des activités et des jeux...