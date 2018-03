Des milliers de documents sur l'histoire de Cuba numérisés par Harvard

Fort de son programme d’étude en relation avec Cuba, le centre David Rockefeller d’études de l’Amérique Latine de l’université d’Harvard entretient des liens évidemment étroits avec ce territoire. La bibliothèque d’Harvard a annoncé qu’elle débutait ainsi un grand processus de numérisation d’une partie de ses ressources concernant Cuba.



Roger W (CC, BY - SA)

Le site de la gazette d’Harvard précise que c’est la numérisation de la collection d’Histoire et de Littérature cubaine de José Augusto Escoto, qui couvre une période d’environ 350 ans, entre 1574 et 1920, qui est en cours.



La bibliothèque d’Harvard abrite à l’heure actuelle la plus importante collection de monographies cubaines de tous les États-Unis. Le processus de numérisation des monographies produites à Cuba avant 1923 devrait se dérouler sur deux ans, rendant les documents accessibles librement.



La collection Escoto comprend des autographes manuscrits, des correspondances, des documents historiques, des éléments imprimés et bien d’autres en rapport avec l’histoire, mais aussi la culture cubaine. Les 63 boîtes contiennent entre autres des dessins, des photographies, des croquis, des pamphlets, le tout sur des sujets très variés allant de la religion au commerce en passant par la censure, l’industrie et le théâtre.



La numérisation de cette collection inscrit Harvard dans le Projet Cuba Libro qui inclut déjà les bibliothèques de l’université de Floride, de UCLA, de Miami, de Caroline du Nord à Chapel Hill, la Duke University, la Florida International University et la bibliothèque publique de New York. Elles travaillent toutes en collaboration avec la Bibliothèque Nationale José Martí à Cuba, et ce, dans le but de faciliter l’accès aux ressources bibliographiques sur l’histoire cubaine disponibles dans les bibliothèques américaines et cubaines.





Le docteur Eduardo Torres Cuevas, directeur de la bibliothèque nationale de Cuba, José Martí, a déclaré lors de sa visite à Harvard au printemps dernier : « La numérisation de la collection Escoto est d’une importance cruciale pour l’étude de l’histoire et de la culture cubaine. »