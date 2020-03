Deux enquêtes pour saisir les besoins des professionnels du livre numérique et accessible

L’association BrailleNet, dédiée à l’accessibilité numérique, et le World Wide Web Consortium, ou W3C, organisation qui définit les standards du web, ont décidé de mener deux enquêtes sur l’édition numérique et accessible. Pour mener leurs à bien leurs projets, ils lancent un appel à contribution.



Les professionnels du livre et de l’édition numérique sont ainsi invités à répondre à deux questionnaires, l’un portant sur l’EPUB et l’autre sur l’accessibilité. Les résultats récoltés permettront de mieux répondre aux besoins des différents professionnels dans le secteur du livre.Le premier formulaire a été développé par le W3C. Il a pour objectif de dresser un panorama sur l’utilisation actuelle de l’EPUB, et de réunir des informations sur les besoins futurs du format. Le questionnaire interrogera également les professionnels sur leurs autres insatisfactions éventuels afin de guider le travail de PUBLISHING@W3C.Le questionnaire est disponible à cette adresse , en anglais uniquement.La seconde étude sur l’accessibilité a été réalisée par le partenariat européen SIDPT (« Supporting Inclusive Digital Publishing Through Training ») qui a pour but de promouvoir la création et la distribution de publications numériques accessibles en proposant des ressources pédagogiques destinées aux professionnels de l’édition.Ainsi, les réponses des participants permettront de cerner au mieux leurs besoins en termes de thématiques de formation dans la perspective de l’échéance 2025 de la directive européenne accessibilité. Par la suite, les contenus seront développés par les partenaires du projet, soit BrailleNet pour la France, mais aussi Dedicon (Pays-Bas) ou encore Johannes Kepler Universität Linz (Autriche).