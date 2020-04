Deux liseuses couleur en Chine, dont on ne verra jamais la couleur ?

Le Chinois iReader, spécialisé dans les liseuses, a annoncé le lancement prochain de leur tout nouveau produit – qui saura sans doute ravir les amateurs du 9e art. Et pour cause, la liseuse du nom de l’iReader C6 devrait être dotée d’un écran 6 pouces, pouvant afficher 4096 couleurs. Ah, bon, pour la bande-dessinée, on patientera un peu...







D’après les premières informations relayées par CNTechpost , l’iReader C6 devrait disposer d’un écran tactile, d’un éclairage de 24 Leds, de 1 Go de RAM et de 16 Go de stockage. Le prix ou la date de sortie n’ont pas officiellement été annoncés.Certaines sources chinoises avaient cependant évoqué la date du 25 mars – voilà deux semaines, donc – et la somme de 1499 yuans soit 195 euros. Des données qui ne se sont manifestement pas rélévé exactes...

Mais iReader n’est pas le seul a avoir dévoilé une liseuse dotée d’un écran de 4096 couleurs. Iflytek, autre firme chinoise, a également annoncé l’arrivée sur le marché d’une liseuse baptisée « Ebook » à quelques jours d’intervalle.



Elle est également dotée d’un écran 6 pouces de 4096 couleurs. La résolution est de 300 ppi pour le mode noir et blanc et 212 ppi pour la couleur. De plus, un haut-parleur devrait être intégré. Les autres caractéristiques de l’appareil, ainsi que le prix et la date de sortie, sont pour le moment inconnus...