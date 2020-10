Dialogue et dérèglement amoureux : Mathias Malzieu et Daria Nelson

Tous deux racontent leur première rencontre qui a « déréglé joyeusement la métrique amoureuse », puis l’envie, deux jours plus tard, d’une vie ensemble.Les scènes se suivent, mêlant le réel à l’imaginaire, le quotidien aux fantasmes et aux rêves. Le corps est objet de désirs : les pieds sont des poissons tropicaux, une paire de fesses devient un trésor de pirates, un sexe est un instrument de musique.Entre les scènes, le chanteur Malzieu évoque ses frères aînés : Boris Vian, Serge Gainsbourg et Alain Bashung.Cette sortie, prévue pour le 8 octobre en audiolivre chez Lizzie, coincide avec la publication de l’ouvrage chez L’Iconoclaste, Le déréglement joyeux de la métrique amoureuse. Avec un tout joyeux extrait, à découvrir ci-dessous.Mathias Malzieu entame sa carrière d’homme poétique en 1993 en fondant le groupe de rock Dionysos. Depuis, il développe son univers sous forme de livres, de disques, de films. Après La Mécanique du cœur et Journal d’un vampire en pyjama , traduit dans plus de vingt pays et qui ont touché plus d’un million de lecteurs, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse est son premier recueil de poèmes.Daria Nelson est une artiste plasticienne et photographe née en Ukraine. Elle vit en France depuis 2016. Elle a été finaliste du prix Picto de la Jeune Photographie de Mode en 2016.[à paraître 8/10] Mathias Malzieu, Daria Neslon – Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse — L’iconoclaste — 9782378801540 – 19 € || Lizzie – 9791036614156 – 14,90 €