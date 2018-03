diBook, une expérience de lecture augmentée

Riche du succès de son service 1D Touch à la bibliothèque municipale de Lyon, 1D Lab annonce une nouvelle extension de ses offres. La plateforme équitable mettant en avant artistes et producteurs de contenus culturels indépendants avait déjà étoffé son contenu en ajoutant les jeux vidéos à son catalogue. Mais la coopérative 1D Lab ne compte pas s’arrêter là. Dès septembre 2018, elle complétera son offre avec des livres numériques via la plateforme diBook.





1D Lab a rassemblé et structuré ses différentes offres sous le « kiosque de ressources culturelles » : Divercities. Ce dernier rassemblera 1D touch pour la musique et les jeux vidéos, diBook pour les livres numériques, munki pour les contes et albums à destination des 0-8 ans, tënk pour les documentaires vidéos d’auteur et Divercities app pour le guide culturel.



diBook, qui sera lancé à la rentrée 2018, proposera un riche catalogue de livres numériques, mais se présente également comme une expérience de lecture en ligne innovante et inédite puisqu’il sera possible d’interagir avec le texte.



Le catalogue de lancement de 4 000 titres, issue du distributeur Primento, a été sélectionné parmi les références d’éditeurs indépendants. Le communiqué cite par exemple les éditions Luce Wilquin (Belgique), Slatkine (Suisse), Les Falaises, Ex Aequo, Caïman et Terre de Brume. À terme, diBook espère étoffer son catalogue pour atteindre 20 à 30 000 ouvrages.



Ces références couvrent une grande variété de genres afin de proposer un large choix pour tous les goûts et tous les âges. Sur chacune d’entre elles, et via le lecteur du service, il sera possible d’ajouter des commentaires, de faire des citations, de lier des contenus multimédias à certains passages, de faire des recherches sur internet depuis le texte ou encore de tagger certains passages à l’aide d’une "émotion". Ces ajouts ont pour but de rendre plus vivantes les lectures, mais aussi de faciliter le partage entre usagers autour de ces dernières.





Les prescripteurs (bibliothécaires, libraires, auteurs, blogueurs, influenceurs) et usagers auront la possibilité de créer des capsules. Elles correspondront à des sélections thématiques d’ouvrages et de contenus multimédia accompagnées de textes de présentation.



Le service diBook fonctionnera par le biais d’abonnement accessible à partir de 5 euros, et sera disponible sous plusieurs formats. Il sera possible d’accéder à l’offre depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone via l’application dédiée.