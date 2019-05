Diffuser le livre dans la francophonie, en numérique, plus largement

Giacomo D’Angelo, PDG de StreetLib, distributeur numérique basé en Italie explique que sa structure « est en voie d’achever la première phase de son programme d’expansion mondiale de 2019 en juin, avec des portails numériques d’auto-publication accessibles dans le monde entier. Distribuer les livres dans tous les formats, de et vers n’importe où dans le monde, est au cœur de la démarche de StreetLib. Nous pensons également que les auteurs et éditeurs peuvent tirer le meilleur parti de partenaires locaux, en particulier lorsqu’il s’agit de la promotion et valorisation de leur travail à l’étranger ».Ses premiers contacts avec Nakiri furent pris à l'occasion de leur participation à la Foire du livre de Polynésie l’an dernier. « Nous avons immédiatement perçu l’intérêt de Nakiri pour les marchés francophones et été marqués par son attention pour une petite nation océanienne comme la Polynésie française », poursuit-il« Notre association complète parfaitement le programme d’expansion internationale de StreetLib. StreetLib s’engage à donner la possibilité de publier aux auteurs et aux éditeurs de tous les pays, et ne se concentre pas uniquement sur les marchés majeurs. Lorsque j’ai pris contact avec Rosine Zadi, co-fondatrice de Nakiri, la décision de poursuivre ce partenariat a été facile à prendre ».La coopération avec Nakiri sera donc la première étape d'un programme mondial visant à mettre en relation les éditeurs d’auteurs avec des partenaires locaux du monde entier dans toutes les langues.« Nakiri sera notre principal partenaire pour relier les auteurs et les éditeurs du monde entier aux marchés francophones », poursuit D'Angelo. Le français étant parlé sur les cinq continents, ce partenariat irait bien au-delà de la France et implique de nombreuses nations à travers le monde. De plus, la structure parente de Nakiri est la maison d’édition La Kora qui opère à Paris, Casablanca et Abidjan, ce qui vonforte leur position en tant qu’acteur de la scène francophone.Pour les auteurs et les éditeurs, l’expansion du réseau de distribution de StreetLib dans toute l’Afrique francophone permettra d’exploiter de nouvelles sources de revenus sur les marchés francophones. Et d'autres développements sont encore à attendre.De leur côté, les fondateurs de Nakiri se réjouissent de cet accord avec StreetLib : leur but commun que de promouvoir les échanges Nord-Sud, mais également Sud-Sud se trouve ainsi conforté. « Nous croyons que chaque marché devrait être abordé en fonction de ses besoins et de ses spécificités », indique Rosine Zadi, cofondatrice.« Les racines, la vision et la force de Nakiri se trouvent sur la scène francophone. Ce partenariat nous permettra d’exploiter pleinement ce potentiel dans le cadre du solide programme mondial de StreetLib tout en apportant à StreetLib notre forte expertise locale des pays francophones. »L’objet de leur collaboration se concentrera sur la création d’une offre inédite pour faciliter la circulation des titres. « Notre détermination à être un agent du changement vers un marché du livre plus accessible, plus efficace et plus transparent, nous fait dire qu’une collaboration de la sorte peut être clé dans ce processus », conclut-elle.