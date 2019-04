Digital Publishing Summit 2019 : l'édition numérique s'invite à la BnF

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après Berlin, le Digital Publishing Summit 2019 prend la direction de la France et de son établissement patrimonial le plus fameux, la Bibliothèque nationale de France. Deux journées sont prévues, les 25 et 26 juin prochains. L'EDRLab annonce un événement qui s'adresse à tous les acteurs de l'édition numérique, en particulier ceux intéressés par les technologies open source et interopérables.Parmi les participants, des maisons d'édition, des bibliothèques publiques, des distributeurs, des créateurs d'outils d'édition et bien sûr des développeurs et concepteurs de livres numériques.Le programme est toujours en cours de création, mais une trentaine d'intervenants sont attendus, annonce l'EDRLab. Parmi eux, Ruediger Wischenbart, spécialiste du marché du livre, à la tête d'une agence de conseils sur le secteur, qui interviendra sur la multiplication des types de contenus dans l'édition, de l'écrit à l'audio. Il présentera à cette occasion un baromètre européen des ventes de livres numériques.Le marché japonais sera observé à la loupe : dans un pays où les lecteurs de manga sont très nombreux, le développement d'un support numérique adapté à ces œuvres est primordial. Shin Niina et Shiohama Daihei reviendront sur le projet du distributeur numérique Media Do Holdings, mené avec l'université Keio, pour créer l'Advanced Publishing Laboratory (APL), organisme cousin de l'EDRLab.L'accessibilité du livre numérique, quelques semaines après l'adoption de la directive européenne sur l'accessibilité, fera aussi partie du programme, avec un état des lieux des technologies disponibles et l'étude de la stratégie de l'État français pour améliorer l'accès aux livres.Évidemment, des sessions seront consacrées aux avancées de l'EDRLab, aussi bien sur Readium que sur le développement de l'avenir du livre numérique : à ce titre, le Digital Publishing Summit 2019 devrait ouvrir le règne de l'EPUB 3.2, et la chute de l'EPUB 2...Les inscriptions s'effectuent à cette adresse