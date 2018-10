Discuter avec les personnages d'un roman sur Facebook Messenger

Le réseau social Facebook, dans sa recherche de monétisation, propose désormais aux entreprises et particuliers des solutions marketing censées s'adresser directement aux clients. Pour le roman The Chef, de James Patterson, l'éditeur Little, Brown met ainsi en place un dialogue virtuel avec les personnages du récit, sur Facebook Messenger.





The Chef, dont la publication est prévue pour le 18 février 2019, se fait déjà connaitre auprès des lecteurs à travers une campagne marketing multimédia pensée pour Facebook Messenger, l'application de chat du réseau social. À l'aide de vidéo, d'images et de messages, les lecteurs pourront découvrir l'intrigue et mener eux-mêmes l'enquête dans l'univers du prochain livre de Patterson, un des auteurs américains les plus lus au monde.

D'autres événements sur les réseaux viendront entretenir l'impatience des lecteurs, dont un live avec l'auteur lui-même, toujours sur Facebook, des profils Instagram des personnages ou encore un groupe Facebook dédié au titre, sans doute pour rassembler les fans et leur permettre d'échanger et de partager leurs expériences.

« Il y a dix ans, si l'on m'avait dit que l'un de mes romans s'animerait à travers des messages instantanés, des vidéos et de l'audio, j'aurais éclaté de rire », remarque James Patterson dans un communiqué. « Mais l'expérimentation de nouveaux moyens de communiquer avec les fans me parait importante et l’expérience de Messenger pour The Chef rend non seulement l’histoire plus accessible aux nouvelles générations de lecteurs, mais offre une lecture aussi séduisante que passionnante. »

Pour commencer l'expérience, intégralement en anglais, il suffit visiblement d'écrire « The Chef by James Patterson » dans la barre de recherche de l'application Messenger et de sélectionner « Start Reading ».