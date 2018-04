Droits d'auteur et royalties : knk acquiert Bradbury Phillips International

Fournisseur de logiciels pour éditeurs et agents littéraires, le service Bradbury Philipps International Ltd. est aujourd’hui racheté par knk. Cette dernière est membre de l’Association of American Publishers et dispose du seul logiciel d’édition certifié Microsoft.







knk Business Software AG, un leader du secteur des logiciels pour les éditeurs de livres et de magazines, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Bradbury Phillips International Ltd., un fournisseur de logiciels de premier plan pour les droits, les royalties et les agences.

Au cours de ses 32 années d’existence, le logiciel Bradbury Phillips a été largement adopté par les acteurs de l’édition littéraire et les agences littéraires, ses applications étant actuellement utilisées dans plus de 120 sociétés à travers le monde.

Parmi les clients de Bradbury Phillips se trouvent des éditeurs majeurs tels que Bloomsbury, Elsevier, HarperCollins, Simon & Schuster, Scholastic, Macmillan et Taylor & Francis. La liste des agences littéraires clientes de Bradbury Phillips est tout aussi impressionnante, avec des entreprises telles que United Agents, Andrew Nurnberg Associates, Sterling Lord Literistic, Intercontinental Literary Agency, Rogers, Coleridge & White, Aitken Alexander et David Higham.

« Nous sommes ravies de rejoindre le groupe knk », ont déclaré les partenaires fondateurs de Bradbury Phillips, Alison Bradbury et Anne Phillips.

« Le logiciel de pointe pour les maisons d’édition de knk, utilisant la toute dernière technologie Microsoft, et l’expertise inégalée de Bradbury Phillips dans les logiciels de droits d’auteur et pour les agences littéraires, sont une association formidable qui promet d’offrir aux clients actuels et futurs les réponses à leurs besoins qui sont la marque de fabrique des deux entreprises. Nous sommes impatients de développer ensemble la prochaine génération de logiciels pour les droits et les agences. »



« Bradbury Phillips est parfait pour nous », a déclaré Knut Nicholas Krause, Président directeur général de knk. « Mmes Bradbury et Phillips ont bâti une entreprise remarquable grâce à des relations de longue date avec de nombreux grands noms de l’édition. Ensemble, nous prévoyons de faire de grandes choses et devenir le leader mondial dans ce secteur. »