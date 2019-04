Du Vietnam à l'Uruguay, l'ebook comme passerelle entre les cultures

Marco Verch Professional, CC BY 2.0

Une passerelle entre pays, par les livres

Distribution, mais également publication de livres numériques, StreetLib a plus d’une corde à son arc. C’est en effet avec l’Uruguay et le Vietnam que l’opérateur traite désormais : mis en relation avec les services des ministères de la Culture respectifs des deux pays, d’Angelo vient de signer un protocole d’accord.Il s’agit, ni plus moins, que de renforcer la coopération dans le secteur de l’édition, affirme le fondateur. Travaillant ainsi de concert avec la ministre uruguayenne de l’Éducation et de la Culture, Maria Julia Munoz, et le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyễn Ngọc Thiện, StreetLib devient un opérateur commun.Aucun des deux territoires n’est réellement engagé dans la distribution numérique d’œuvres. De même, la numérisation des ouvrages par les éditeurs locaux n’est encore que dans les premiers temps de son projet.« L’échange culturel entre les pays du monde entier est essentiel pour promouvoir une coexistence pacifique et une amitié internationale », assure Giacomo d’Angelo dans un communiqué de presse. Pour ce faire, il se positionne en intermédiaire entre les deux territoires, établissant le lien qui manquait.Avec 3,5 millions d’habitants, l’Uruguay est un petit pays, mais l’on compte un taux de pénétration d’internet de 88 %, l’un des plus importants en Amérique latine. Il descend à 65 % pour le Vietanm, mais ce chiffre représente déjà 64 millions d’utilisateurs, avec de fortes possibilités de croissance.L’offre actuelle de StreetLib représente des dizaines de milliers de titres, incluant ebook, audiobook, comics ou romans graphiques. La perspective d’une jonction entre les deux pays représente un pas supplémentaire dans sa stratégie globale.