Durant le sexe, vous êtes plutôt bavard ou je garde les yeux fermés ?

Le salon du livre vient de s’achever et la Porte de Versailles peut souffler en attendant l’an prochain. Et certainement découvrira-t-on que le livre audio se sera plus développé encore en 2019. Pour y travailler, la société Audible, filiale d’Amazon, présentait une étude sur le lien entre le sexe et les sons, bruits et paroles. De quoi donner chaud aux oreilles...



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Quelques données avaient déjà fuité aux alentours du 14 février, lorsqu’Audible annonçait sa collection Libido, dédiée à l’érotisme.

Désormais pleinement détaillée, l’enquête nous apprend que, pour 80 % des femmes et 84 % des hommes, la voix est un critère de séduction primordial. Et, dans le même temps, les sextos ne semblent pas convaincre : seuls 13 % des Français ont reçu ou envoyé ces petits messages érotiques en audio.

Mais puisque l’on parle de littérature, parlons aussi de sexe : 59 % des hommes aiment parler durant leurs rapports sexuels, contre 46 % des femmes. C’est toujours important d’avoir de la conversation. En revanche, si les mots n’emballent pas unanimement, plus de 7 Français sur 10 aiment entendre des gémissements pendant les rapports sexuels.









Comme auparavant, cette tendance est plus forte parmi les hommes (84 % vs 58 % des femmes) et parmi les plus jeunes (18 à 45 ans).

Et, finalement, garder les yeux fermés est plus commun chez les femmes, à 69 % que chez les hommes, à 38 %.