E Ink Holdings lance un nouveau papier électronique en couleur 

Contrairement au livre imprimé, le support numérique ne semble pas bénéficier de grandes possibilités en matière d’initiatives créatives. C’était sans compter sur le leader du marché de l’encre électronique, E Ink Holdings, qui présente une toute nouvelle solution de epaper en couleur à destination des liseuses mais aussi des cahiers numériques.

E Ink Holding a annoncé travailler sur un nouveau papier électronique en couleur. Print-Color E Ink, de son petit nom, pourra être utilisé sur plusieurs supports : les liseuses évidemment, mais aussi les cahiers numériques. De quoi se faire une place sur le marché numérique de l'éducation.Le leader du marché de l’encre électronique n’a pas apporté plus de détails. En revanche, il a tenu à signaler que cette nouvelle technologie était différente de celle utilisée pour les panneaux d’affichage E Ink Advanced-Color ePaper (AcEP). Pour rappel, les écrans ACeP , entrés en production l’année dernière, étaient le premier réel aboutissement de la société en termes de panneaux d’affichage e-Paper en couleur.

« Les panneaux Print-Color E Ink sont produits sur des supports en plastique. Ils utilisent une technologie différente de celle proposée par E Ink Advanced-Color ePaper (AcEP). Elle est en effet de meilleure qualité et cible à ce titre différentes applications », déclare la société.D'après le site d'information CTIMES , E Ink Holdings a également affirmé que la société travaillait d’ores et déjà avec des partenaires pour « lancer dès que possible les produits Print-Color E Ink ».