eBay vend des comics numériques, en association avec Madefire

eBay fait un nouveau pas vers la bande dessinée numérique en s’associant à l’application Madefire. Cette dernière ouvrira son propre eBay shop et propose pour l’occasion une sélection de titres à prix très réduit. Spécilité de Madefire, certains sont même adaptés en Motion Books, version partiellement animée du comics.







eBay était devenu une mine d’or pour revendre ou acheter des codes de téléchargement de comics fournis avec la version imprimée des comics. Avant cela, la plateforme était avant tout un lieu de recherche pour les anciens numéros. Mais cette fois-ci, eBay prend les devants et s’attaque aux comics digitaux.



Il s’associe à Madefire qui ouvre ainsi son propre magasin eBay en proposant des offres exclusives. L’application s’est fait connaître pour ses « Motion Books », adaptation partiellement animée de comics comme Milk for the Ugly. Depuis, l’offre s’est diversifiée et propose également des comics numériques classiques de chez Archie, Dark Horse, DC, IDW, ou encore Image.



Pour marquer l’ouverture de son eBay shop, Madefire a créée pour la plateforme une liste de 10 sélections de comics numériques à lire sur leur application. On y retrouve des séries classiques de plusieurs maisons partenaires ainsi que certaines Motion Books comme My Little Pony, Transformers ou encore Injustice le tout avec des rabais allant jusqu’à 86 %.



Sam Bright, directeur principal de la section Art et Collection, explique : « Avec Madefire, nous pouvons offrir aux fans un nouvel âge d’or aux comics en élargissant notre offre aux comics numériques, tout en maintenant l’engagement fort d’eBay envers les boutiques de BD, les revendeurs et les collectionneurs de comics traditionnels qui se sentent sur eBay comme chez eux. »



« Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec eBay et de lancer les produits numériques de Madefire auprès des millions d’acheteurs de la plateforme. eBay est déjà la maison des comics et des objets de collection, il est donc naturel d’apporter des comics numériques pour compléter l’incroyable sélection de comicsimprimées et de toutes sortes de produits de divertissement », a déclaré Ben Wolstenholme, PDG et cofondateur de Madefire.