Ebook : 2018, mauvaise année pour les liseuses d'Amazon et Kobo

« Nous pensons toujours que les lecteurs ebook constituent une activité à croissance constante. Cette année est une exception. L’an prochain, le marché des liseuses reprendra sa croissance rapide, comme cela fut le cas au cours de ces dernières années », a juré Johnson Lee, président de E Ink, à l’occasion d’une conférence face aux investisseurs.

Pour cette année, les résultats devraient être similaires à ceux de l’an dernier – 15,2 milliards $ NT, soit près de 425 millions €.

Parmi les clients les plus renommés de E Ink en matière de lecteurs ebook, on compte Amazon avec son Kindle et Rakuten Kobo. Au premier semestre de cette année, les revenus tirés de ce segment avaient représenté 70 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Mais pour atteindre son objectif, il va falloir travailler dur, et accumuler 8,69 milliards $ NT aux troisième et quatrième trimestres, après les 6,51 milliards $ NT du premier semestre. La période des fêtes est toujours un moment propice pour les ventes. Mais en attendant cette manne, il va falloir trouver de quoi faire bouillir la marmite.

Les étiquettes électroniques sont l’une de ces pistes de développement, parmi les plus assurées. Interrogé sur une perspective de croissance de 20 à 30 %, le président a plutôt botté en touche, assurant de toute sa confiance pour l’avenir. D’autant que, pour la première fois, « la consommation d’écrans électroniques dépassera celle des lecteurs ebooks cette année, en terme de mètres carrés ».



Chose qui n’est pas vraiment rassurante sur l’année 2018 : les étiquettes à base d’encre électronique sont utilisées principalement chez des revendeurs pour l’affichage du prix – comme en supermarché par exemple. Imaginer que plus de mètres carrés de ce produit sortiront que pour les lecteurs ebook implique un véritable revirement pour l’entreprise.

De ce point de vue, c’est la Chine qui devrait tirer le marché – Alibaba Group Holding a toutefois ralenti ces derniers temps la politique d’expansion de sa chaîne de supermarchés. Mais l’implantation aux États-Unis et en Europe montre que l’adoption de cette technologie va bon train.

L’autre point, ce sont les carnets de notes numériques, type Rocketbook Everlast que nous évoquions dernièrement. Des accords et négociations sont en cours avec les autorités régionales chinoises pour l’utilisation de tels appareils pour les élèves.

