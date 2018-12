Ebook, audiolivre, film : Google liste les meilleures ventes du Play Store

La saison se prête toujours aux bilans, et c’est Google Play Store France qui ouvre le bal. La société présente la liste de ses meilleures ventes, dans les domaines films, application, jeux, et livres bien entendu. D’ailleurs, à mieux y regarder, le livre est omniprésent...









Feu et sang (Game of Thrones), de George R.R. Martin (traduction Patrick Marcel)

Autopsie, de Mehdi Meklat

Devenir, de Michelle Obama (traduction Odile Demange et Isabelle D Taudière)

Mbappé, de Cyril Collot

Élévation, de Stephen King (la version anglaise, qui est sortie ce 30 octobre, pas encore traduite en français)

Harry Potter à L’école des Sorciers — J.K. Rowling - traduction Jean-François Ménard ; lu par Bernard Giraudeau

Réfléchissez et devenez riches — Napoleon Hill - lu par Tristan Harvey

Une Fille comme elle — Marc Levy - lu par Marc Levy

17 nouvelles enquêtes de Sherlock Holmes et du Dr Watson — Arthur Conan Doyle

Harry Potter et la Chambre des Secrets — J.K. Rowling - traduction Jean-François Ménard ; lu par Bernard Giraudeau



Avengers : Infinity War

Thor : Ragnarok

Black Panther (2018)

Les ebooks les plus vendus en 2018 sont ainsi :Une catégorie livre audio est également présente avec quelques raisons de se dire que, définitivement, ce format se fait une jolie dans le cœur des lecteurs/auditeurs.Ce que l’on pourra remarquer également, c’est que du côté des meilleures ventes de films, on retrouve trois adaptations des univers de Marvel :Mais également en 4e place, Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg , et inspiré du livre éponyme d’Ernest Cline.Pareil pour les séries les plus achetées : une fois encore, on constate que les adaptations d’œuvres littéraires sont bien installées, puisque Game of Thrones occupe la première place et The Walking Dead, d’après le comics de Robert Kirkman prend la 4e. (liste complète de Google, à cette adresse