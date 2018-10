Ebook et DRM : Lisa, la meilleure amie des lecteurs

Acteur engagé dans le développement de la lecture numérique, la société ABM annonce une mise à jour d’envergure. Son application de lecture, Lisa, est désormais disponible pour iOS et Android avec le support de la DRM maison montée par le consortium Readium, LCP.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« Grâce à Readium LCP, le lecteur bénéficie d’une meilleure fluidité d’acquisition et d’une interopérabilité sans limites pour les livres numériques au format ePub, tout en garantissant le respect des droits (y compris ceux de l’auteur et de l’éditeur). Des éléments essentiels pour faciliter l’accès au livre numérique et accélérer le développement de son marché en France et à l’étranger », indique ABM dans un communiqué.

Concrètement, Readium LCP apporte un niveau de protection plus évolué, puisqu’il permet de couvrir bandes dessinées ou beaux livres, de même que les ouvrages enrichis ou accessibles. Réponse aux besoins de lutte contre le piratage, qu’expriment les éditeurs, Lisa se met donc au service de chacun.

Simplifier les usages pour le consommateur



Si les œuvres sont protégées, indique la société, « il devient possible de les vendre à travers toutes les plateformes marchandes, mais également de les mettre à disposition des millions d’usagers des 4 000 bibliothèques partenaires du dispositif “Prêt numérique en bibliothèque” en France, en Belgique et en Suisse ».

À ce titre, plus de 100.000 titres, dont la distribution est assurée par Eden Livres, ePagine et TEA disposent déjà de Readium LCP.

L’avantage pointé de cette solution de protection, est simple : contrairement aux DRM propriétaires qui instaurent un blocage et induisent un écosystème qui se referme, Readium LCP ne nécessite aucune licence ni identification auprès d’un tiers. En somme, on achète, et on lit, sans avoir à se creuser les méninges pour ouvrir un fichier.

« Lisa a été la première application compatible iOS et Android certifiée pour son support de Readium LCP. Sa gratuité et sa disponibilité sur l’ensemble des tablettes et smartphones du marché est la clé pour le déploiement rapide de LCP en France et en Europe » déclare Laurent Lemeur, CTO de l’EDRLab, membre actif de Publishing@W3C qui développe des standards technologiques (notamment Readium LCP) visant à proposer un écosystème ouvert.



« En rendant Lisa compatible avec Readium LCP, nous faisons un pas supplémentaire pour garantir à tous une offre de lecture numérique ouverte et interopérable pour tous les contenus, quel qu’en soit le support. C’est un élément essentiel de la politique d’ABM qui prône la préservation des libertés des lecteurs et l’ouverture de l’écosystème numérique » ajoute Nicolas Ledoux, président d’ABM.