Ebook : le marché américain connaît un léger rebond

Cela n’aidera pas vraiment à redorer le secteur, mais pour la première fois depuis des mois et des mois, les ventes de livres numériques aux États-Unis retrouvent des couleurs. Comprendre : sur le mois d’octobre, une croissance de 4,4 % est observée par les membres de l’Association of American Publishers.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



En regard des ventes enregistrées depuis octobre 2014, on voit combien la situation n’est pas brillante pour les éditeurs traditionnels américains. Rappelons que l’AAP ne représente pas le marché global du livre numérique – tout le volet lié à l’autopublication échappe évidemment à ses statistiques. Or, pour le territoire US, difficile de passer outre ces données.Avec 126,6 millions $ en octobre 2014, la chute fut vertigineuse l’année suivante, avec 90 millions $. Le léger rebond d’octobre 2016, avec 94,3 millions $, n’avait pas amorcé un véritable renouveau, puisque l’année suivante, les chiffres redescendaient à 83,5 millions $.Certes, 2018 renoue avec une légère croissance, à 87,1 millions $, mais ne laisse donc entendre qu’une chose : le marché du livre numérique américain pourrait se stabiliser autour de 82 à 85 millions $ mensuellement – lissée sur une année.D’ailleurs, sur la période janvier-octobre 2017 comparée à celle de 2018, la tendance est toujours à la baisse, avec — 3,1 % – 885,1 millions $ contre 857,2 millions $.En revanche, le marché du livre audio sur ces mêmes périodes, continue de vivre une croissance forte : 37,7 % de mieux avec 379,6 millions $ pour 2018, contre 275,6 millions $ l’an passé.